Terza categoria: 1945 Alghero vincente

ALGHERO - Nel match valido per l'ottava giornata del girone E del campionato di Terza categoria, la 1945 Alghero ha sbancato per 0-6 il campo dell'Avis Bono. Il primo tempo si č concluso sullo 0-2 per gli ospiti, grazie alle reti di Pitalis al quarto d'ora e di Salaris cinque minuti dopo.



La terza rete č arrivata al 55', ancora da Pitalis. Partita virtualmente chiusa, ma gli algheresi insistino, e vanno in rete con Antonio Deriu (al 61' ed a due minuti dalla fine) e Keita (al 73').



Con questa vittoria, dopo cinque sconfitte consecutive, la 1945 Alghero occupa la settima piazza della classifica, con 9punti. Approfittando degli svincoli, la societą algherese ha sostituito diversi elementi della rosa e, grazie ai nuovi tesseramenti, ha cambiato due terzi della squadra.