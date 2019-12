Condividi | Red 7:11 Assegnati dal rettore dell´Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo i premi-borsa di studio a cinque dottorandi dell’Ateneo impegnati nelle discipline del docente di Chimica fisica scomparso nel 2015 La ricerca UniCa nel nome di Gianni Licheri



CAGLIARI – Venerdì, la sala Consiglio del Rettorato ha ospitato la cerimonia di consegna della prima edizione del “Premio Gianni Licheri”. Hanno conquistato la borsa di studio da 1.500euro ciascuno Alfredo Idini (dottorando Scienze e tecnologie terra e ambiente, tutor Franco Frau), Jessica Satta (Fisica), Fausto Secci (Scienze e tecnologie chimiche, tutor Carla Cannas), Marco Fornasier (Scienze e tecnologie chimiche, tutor Sergio Murgia) e Davide Tocco (Scienze e tecnologie chimiche). I dottorandi hanno ricevuto la pergamena dal rettore dell'Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo e da Gabriella Dessi vedova Licheri. All’evento, intitolato al docente scomparso nel 2015, hanno preso parte la figlia Alessandra, la Commissione giudicatrice (composta dal presidente Gabriele Navarra, Valentina Onnis e Giorgio Piccaluga), tutor, docenti e colleghi dei premiati.



Gianni Licheri ha insegnato Chimica-fisica all’Università di Cagliari dal 1964 al 2000. «Con Gianni abbiamo condiviso l’amore per la ricerca, per il metodo e l’approccio scientifico. Ma soprattutto, siamo stati convinti da sempre che fare rete e massa critica dovesse prevalere su qualsiasi altra logica. Il Premio in sua memoria va ai giovani dottorandi che si sono messi in luce nel costruire percorsi affini ai suoi insegnamenti e - ha rimarcato Del Zompo - rapidi nel costruire relazioni ed esperienze internazionali». Dalla moglie, un ricordo puntuale ed affettuoso: «Mio marito ha lasciato e trasmesso un forte attaccamento all’insegnamento universitario, all’amore per il lavoro di ricerca e di guida degli allievi. Poter dare una mano ai ragazzi più meritevoli ci inorgoglisce. E devo ringraziare la rettrice e la commissione per le attenzioni mostrateci».



Il premio Gianni Licheri nasce da un protocollo firmato da Maria Del Zompo e Gabriella Dessì nel 2018. Il docente, direttore dell’Istituto di Chimica fisica dell’Università del capoluogo nei primi Anni Ottanta, avviò l’istituzione del Dipartimento di Scienze chimiche, uno dei primi sorti a Cagliari, e fu tra i promotori dell’istituzione del dottorato in Chimica, uno dei primi esempi in Sardegna, in consorzio con gli Atenei di Sassari e Pisa. Il riconoscimento assegnato in Rettorato è legato all’iscrizione ed alla frequenza di una o più scuole nazionali o internazionali rivolte alla caratterizzazione strutturale e funzionale di materiali di interesse chimico, fisico, geologico o biologico, attraverso l’utilizzo dei raggi x, dei neutroni, degli elettroni e della radiazione di sincrotrone, e di tecniche spettroscopiche e magnetiche avanzate. I cinque vincitori sono stati selezionati tra gli studenti che hanno mostrato, all’interno del proprio progetto di ricerca, interessi scientifici verso questi aspetti della caratterizzazione strutturale. Il Premio viene finanziato dalla famiglia Licheri, la moglie Gabriella e i figli Alessandra e Marcello, e viene attribuito a studenti dell’Ateneo di Cagliari che frequentano i dottorati in Scienze e tecnologie chimiche, Fisica e Scienze e tecnologie della terra e dell’ambiente.



