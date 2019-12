video Condividi | Red 10:35 Questa mattina, la rotatoria che unisce Via Don Minzoni a Via Fermi e Via Galilei, nel popoloso e trafficato quartiere della Pietraia ad Alghero, è stata teatro di un incidente. In collisione, per motivi non ancora chiariti, una Fiat Palio ed uno scooter. Le immagini dei soccorsi Incidente in rotatoria: algherese in ospedale



ALGHERO - Questa mattina (martedì), attorno alle 8, la rotatoria che unisce Via Don Minzoni a Via Fermi e Via Galilei, nel popoloso e trafficato quartiere della Pietraia ad Alghero, è stata teatro di un incidente. Sono entrate in collisione, per motivi non ancora chiariti, una Fiat Palio ed uno scooter.



Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, il conducente del due ruote, finito a terra. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha prestato i primi soccorsi ed accompagnato l'uomo al Pronto soccorso del vicino Ospedale Civile.



• Guarda e condividi il video su Alguer.tv