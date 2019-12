video Condividi | Red 9:01 Cultura: Massimiliano Fois premiato a Nuoro



Questa sera, l´artista algherese riceverà un riconoscimento di letteratura sarda nell´Auditorium Lilliu. Poi, il 23 dicembre, sarà protagonista al Teatro Civico di Alghero, con la 14esima replica del suo recital "Breviario per notturni campestri", tratto da una pubblicazione per le edizioni Nemapress, giunto alla terza ristampa. Ecco le sue parole ai microfoni del Quotidiano di Alghero