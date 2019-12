Condividi | Red 7:19 La Multiservizi Porto Torres, società in house del Comune, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la comparazione di curricula per la nomina in seno alla società del revisore unico Revisore Multiservizi: domande entro venerdì



PORTO TORRES - La Multiservizi Porto Torres, società in house del Comune, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la comparazione di curricula per la nomina in seno alla società del revisore unico. Le domande potranno essere presentate entro venerdì 20 dicembre.



Il modulo può essere consegnato a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres entro il termine previsto (farà fede il timbro del protocollo); inviato via Posta elettronica certificata all'indirizzo web multiservizi-pt@pec.it. In tal caso, farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata della società-



