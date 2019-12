Condividi | Red 8:16 Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, sono stati diversi i Carabinieri della Compagnia di Sassari scesi in campo, che hanno consentito di identificare sabato complessivamente ottantotto persone e di controllare cinquantacinque autovetture vicino al centro storico di Sassari e sulle principali arterie stradali dei Comuni di Sassari ed Usini, utilizzando anche gli apparati etilometrici in dotazione Sassari: 4 denunce nel weehend



SASSARI - Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, sono stati diversi i Carabinieri della Compagnia di Sassari scesi in campo, che hanno consentito di identificare sabato complessivamente ottantotto persone e di controllare cinquantacinque autovetture vicino al centro storico di Sassari e sulle principali arterie stradali dei Comuni di Sassari ed Usini, utilizzando anche gli apparati etilometrici in dotazione. I controlli effettuati hanno consentito di denunciare in stato di libertà un 76enne per guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di alcolici: la sua patente è stata di conseguenza ritirata.



Duegiovani sono stati sorpresi a consumare o detenere modici quantitativi di sostanza stupefacente. Per questo, sono stati segnalati alla Prefettura di Sassari quali assuntori. Sequestrati complessivamente 4grammi di marijuana. Inoltre, nel corso del servizio, è stato denunciato per il reato di evasione un 58enne, in quanto non reperito a casa sua, dove si trovava ristretto in regime degli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



Un 19enne è stato denunciato per furto aggravato, perchè aveva asportato alcuni generi alimentari da un supermercato del centro cittadino. Di notte, un 39enne è stato denunciato per tentato furto: i militari operanti lo hanno sorpreso mentre rovistava in un'autovettura parcheggiata in Via Bellini. Nel centro storico, il servizio ha visto anche come protagonisti i Carabinieri a cavallo di Burgos.