Scoperta evasione per oltre 11mila euro

CAPOTERRA - Nell’ambito dell’azione a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore dell’intermediazione commerciale con sede in Capoterra. L'indagine è scattata con l’analisi delle informazioni acquisite nel corso dei controlli sul territorio e dal successivo approfondimento effettuato con la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, che hanno permesso di rilevare che la società non ha presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, risultando un evasore totale nel 2018.



L'esame della documentazione e la ricostruzione del reale volume d'affari hanno consentito di riscontrare l'omessa dichiarazione di proventi pari a 11.130euro ed una evasione ai fini Iva per 2.449euro. Dall'inizio dell'anno, l'azione di contrasto all'evasione fiscale, ha consentito, con il solo riferimento agli evasori totali, di far "emergere" settantanove soggetti economici che non hanno presentato, seppur in presenza di un'effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco, occultando, complessivamente ricavi per oltre 15.180.000euro, con una conseguente evasione dell'Iva per 3.753.000euro.