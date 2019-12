Condividi | Antonio Burruni 21:55 E´ in corso di svolgimento alla Sardegna Arena il match tra rossoblu e biancocelesti, valido come posticipo della 16esima giornata del campionato di serie A CalcioLive: Cagliari-Lazio 1-0 al 52´



CAGLIARI - E' in corso di svolgimento alla Sardegna Arena il match tra rossoblu e biancocelesti, valido come posticipo della 16esima giornata del campionato di serie A. Dirige l'incontro il signor Fabio Maresca di Napoli.



PRIMO TEMPO. Pronti via e Correa innesca Immobile, ma il suo diagonale è preda di Rafael. Al 7', Cagliari in vantaggio: torre aerea di Joao Pedro su rimessa laterale e Simeone anticipa Radu e batt Strakosha. La Lazio cerca la reazione, ma il Cagliari è pericoloso. Al 19', ammonito Luis Alberto. Un minuto dopo, giallo per Nandez che, diffidato, salterà il match di Udine in programma sabato. I biancocelesti alzano il baricentro, mentre i rossoblu cercano la ripartenza velenosa. Ammonito Klavan al 31'. Un minuto dopo, tiro-cross di Milinkovic-Savic, ma Rafael è attento. Al 40', il colpo di testa di Radu vale solo un corner per i laziali. Luis Alberto ci prova direttamente dalla bandierina, ma la palla è alta. Al 42', è Lulic a sbagliare la spaccata sottomisura. Due minuti dopo, contropiede rossoblu, Simeone innesca Nainggolan che costringe Strakosha alla deviazione in corner. L'arbitro concede un minuto di recupero. Insistita azione in area laziale, alla fine il portiere si salva sul colpo di testa di Joao Pedro. Nuovo calcio dal dischetto e Simeone, da due passi, devia goffamente a lato. Si va al riposo con il Cagliari in vantaggio.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo le formazioni che hanno disputato la prima frazione di gioco. Dopo 39",c'è il giallo per Ionita. Al 50', Nainggolan recupera palla, Joao Pedro ci prova, ma la palla si perde sul fondo.



CAGLIARI-LAZIO 1-0:

CAGLIARI: Rafael, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis, Nandez, Cigarini, Ionita, Joao Pedro, Nainggolan, Simeone. (A disposizione: Aresti, Ciocci, Mattiello, Pellegrini, Pinna, Walukiewicz, Deiola, Faragò, Oliva, Cerri, Ragatzu). Allenatore Rolando Maran.

LAZIO: Strakosha, Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile. (A disposizione Guerrieri, Proto, Bastos, Patric, Anderson, Berisha, Cataldi, Marusic, Parolo, Adekanye, Caicedo, Jony). Allenatore Simone Inzaghi.

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli.

RETE: 7' Simeone.



