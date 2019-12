Condividi | Red 7:13 Le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un’attività di controllo sulla corretta corresponsione di un contributo, erogato dal Gestore servizi energetici, nei confronti di un privato cittadino Contributo energia: furbetto pizzicato a Cagliari



CAGLIARI - Le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un’attività di controllo sulla corretta corresponsione di un contributo, erogato dal Gestore servizi energetici, nei confronti di un residente a Cagliari. L'indagine ha preso in considerazione che il controllato aveva comunicato al Gse di voler installare un collettore solare termico per la produzione di energia termica.



Gli approfondimenti sono stati incentrati sulla verifica documentale delle dichiarazioni presentate e del contributo richiesto, verificando che il privato ha utilizzato il documento fiscale di acquisto del collettore solare termico sia nella dichiarazione dei redditi (usufruendo delle detrazioni previste per il risparmio energetico), sia in sede di richiesta del contributo. Al cagliaritano è stata contestata l’indebita percezione del contributo energetico erogato da Gestore per un ammontare di 2.025euro.



Il responsabile è stato segnalato alla Prefettura per l'irrogazione della sanzione, pari al triplo dell'importo indebitamente percepito. Segnalazione anche al Gestore servizi energetici per il recupero dell'intero importo erogato.