Pierfranco Bruni dialoga con Neria De Giovanni

SASSARI - La sala busti dell’Associazione Regina Margherita Onlus di Sassari, giovedì 19 dicembre alle ore 11.30 ospiterà un evento culturale di sicuro interesse. Pierfranco Bruni, vicepresidente del Sindacato Libero Scrittori Italiani e responsabile del progetto Letteratura ed etnie del Ministero dei Beni e attività culturali, parlerà del suo ultimo libro “L’alchimia della letteratura, tra profezia e disubbidienza” della Nemapress edizioni di Alghero.



A dialogare con lui sarà Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari e direttore editoriale della Nemapress. La critica creativa di Pierfranco Bruni è una vera alchimia che ci avvolge e ci rapisce, in un viaggio tra i capolavori eterni, di scrittori diventati fratelli che ci aiutano a vivere meglio.



Nel libro trovano collocazione letture attente e originalissime di autori, italiani e stranieri, classici e contemporanei, tra cui: Charles Baudelaire, Luigi Pirandello, Giacomo Leopardi, Salvatore Quasimodo, Puskin, Carlos Castaneda, Alessandro Manzoni e la nostra Grazia Deledda.

Con questo libro Pierfranco Bruni consacra decenni di attività critica che lo ha portato a rappresentare la cultura italiana molte volte presso le ambasciate e le istituzioni internazionali, come l'Unesco.