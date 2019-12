video Condividi | Cor 18:05 Gettato il cemento: le immagini

Nasce la Piazza degli Algheresi



Ancora poche giornate di lavoro e tra qualche settimana, finalmente, la Piazza Ginnasio, dopo decenni di parcheggio, ritornerà ad essere fruibile da famiglie e bambini, residenti e turisti. Nella giornata di lunedì l'impresa che realizza l'intervento ha gettato il cemento per la nuova pavimentazione. Nei nuovi rendering ecco come diventerà la piazza che si affaccia sulla chiesa Patrono di Alghero, San Michele.