I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio nella Sezione Operativa territoriale dell'aeroporto "Riviera del corallo", ed i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Alghero hanno eseguito un sequestro di 320grammi di caviale nascosti nel bagaglio di un italiano proveniente da Mosca Caviale in valigia: sequestro ad Alghero



ALGHERO – Nell'ambito di un controllo congiunto per contrastare i traffici illeciti nel settore "Cites", i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio nella Sezione Operativa territoriale dell'aeroporto "Riviera del corallo" di Alghero, ed i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Alghero hanno eseguito un sequestro di 320grammi di caviale, proveniente dalla Russia e sprovvisto di certificazione sanitaria al seguito, in violazione della legge che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 3mila ad un massimo di 15mila euro. Il prodotto era nascosto nel bagaglio di un italiano proveniente da Mosca.