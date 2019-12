Condividi | Red 13:16 Scadrà nei primi giorni del gennaio 2020 il servizio di custodia e manutenzione del Parco della solidarietà e delle altre aree verdi nel quartiere sassarese di Li Punti. Per il nuovo bando, della durata di due anni, la Giunta comunale ha stanziato nei giorni scorsi 191.647,06euro Li Punti, 190mila euro per il Parco della Solidarietà



SASSARI - Scadrà nei primi giorni del gennaio 2020 il servizio di custodia e manutenzione del Parco della solidarietà e delle altre aree verdi nel quartiere sassarese di Li Punti. Per il nuovo bando, della durata di due anni, la Giunta comunale ha stanziato nei giorni scorsi 191.647,06euro.



Il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari ha elaborato il progetto, che prevede la manutenzione del verde orizzontale e verticale, oltre che nel parco, anche nelle aiuole vicino all’ingresso nell'area. Ed ancora, nella zona verde dell’ex circoscrizione e della Polizia locale e di un’aiuola spartitraffico di fronte.



Inoltre, dovranno essere curate altre aree verdi del quartiere: una delimitata in alcuni tratti da una recinzione di legno, con panchine e giochi per bambini, tra Via Pasella e Via Camboni, un'altra tra Via Pasella e Via Busonera, con erba ed una siepe di pittosporo, con impianto di irrigazione automatico. Ed infine, quella tra Via Manca di Mores e Via Mura, con alcuni giochi per bambini. Commenti SASSARI - Scadrà nei primi giorni del gennaio 2020 il servizio di custodia e manutenzione del Parco della solidarietà e delle altre aree verdi nel quartiere sassarese di Li Punti. Per il nuovo bando, della durata di due anni, la Giunta comunale ha stanziato nei giorni scorsi 191.647,06euro.Il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari ha elaborato il progetto, che prevede la manutenzione del verde orizzontale e verticale, oltre che nel parco, anche nelle aiuole vicino all’ingresso nell'area. Ed ancora, nella zona verde dell’ex circoscrizione e della Polizia locale e di un’aiuola spartitraffico di fronte.Inoltre, dovranno essere curate altre aree verdi del quartiere: una delimitata in alcuni tratti da una recinzione di legno, con panchine e giochi per bambini, tra Via Pasella e Via Camboni, un'altra tra Via Pasella e Via Busonera, con erba ed una siepe di pittosporo, con impianto di irrigazione automatico. Ed infine, quella tra Via Manca di Mores e Via Mura, con alcuni giochi per bambini.