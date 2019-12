Condividi | A.B. 16:07 La compagine algherese rompe il digiuno, vincendo 6-3 sull´Elmas davanti al proprio pubblico un fondamentale scontro diretto nel campionato regionale di serie C1 e chiudendo nel migliore dei modi il 2019 Calcio a 5: la Futsal ritrova la vittoria



ALGHERO La Futsal Alghero rompe il digiuno, vincendo 6-3 sull'Elmas davanti al proprio pubblico un fondamentale scontro diretto nel campionato regionale di serie C1 e chiudendo nel migliore dei modi il 2019. Ottimo primo tempo dei giallorossi, che trovano il vantaggio con Federico Unali, che poi serve poco dopo l’assist a Gianluca Idili per il raddoppio.



Al quarto d’ora, l’Elmas accorcia le distanze. A due minuti dall’intervallo, gran serpentina di Giuseppe Fozzi per il 3-1 ma, dopo una grande occasione per Diego Canu, l’Elmas va ancora a segno e si va al riposo sul 3-2. Ancora Fozzi regala il 4-2 ai giallorossi, ma non c’è neanche il tempo per festeggiare, che Alessio Trentadue è l’autore di uno sfortunato autogol (4-3).



Al 42', Fozzi approfitta di un clamoroso errore ospite per siglare il 5-3. Poi, con l'Elmas che gioca la carta del portiere di movimento, c'è gloria anche per Ernesto D'Alessandro: suo il gol direttamente su rinvio, che fissa il risultato sul 6-3. Al di là del gol, ottima prestazione per il portiere giallorosso. Per i ragazzi di mister Canu tre punti fondamentali in chiave salvezza ed un vero toccasana in vista della sosta. Si tornerà in campo il 18 gennaio 2020 per il girone di ritorno.