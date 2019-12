Condividi | Antonio Burruni 17:17 Nel match valido per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese sbanca per 58-66 il PalAntonianum di Quartu Sant´Elena Basket: la Mercede doma la capolista



ALGHERO - La Mercede doma la capolista. Nel match valido per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese sbanca per 58-66 il PalAntonianum di Quartu Sant'Elena.



La Mercede parte subito bene ed al 5' è già sul +7 (4-11), mantenendo lo stesso vantaggio alla prima sirena (15-22). L'Antonianum cerca la reazione, rosicchia qualche punto, ma si va negli spogliatoi per il riposo di metà gara con le ospiti avanti 28-32. Al rientro dall'intervallo lungo la musica non cambia, con le due squadre a sfidarsi punto su punto, con le algheresi che arrivano al 30' ancora avanti (39-41). Nel quarto decisivo, le ragazze di coach Manuela Monticelli danno lo scossone decisivo al match, volando nuovamenta sul +7 (48-55) a 3'22” dalla fine, per andare a festeggiare la vittoria sul definitivo 58-66.



Top scorer del match l'algherese Asia Kaleva, autrice di 22, punti, ben coadiuvata da Giulia Canu con 14. Tra le quartesi, in doppia cifra Schirru (16punti) e Papalexis (13).



ANTONIANUM QUARTU-MERCEDE ALGHERO 58-66:

ANTONIANUM QUARTU: Schirru 16, Beato 6, Fadda 6, Deiana 3, Aielli 6, Corda, Biella 2, Pinna, Papalexis 13, Argiolas, Cerbone 6, Lorusso. Coach Tony Atella.

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 22, Spiga 9, Lubrano, Corbia 7, Zidda 7, Masnata, Zoncu, Canu 14, Milia 2, Obinu 5. Coach Manuela Monticelli.

