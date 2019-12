video Condividi | A.B. 21:08 Il Banco di Sardegna Sassari batte 91-77 la Virtus Bologna al PalaSerradimigni, nel match valido per la 14esima giornata del campionato Lba. Prima della palla a due, la fanfara “Goito” del Terzo Reggimento bersaglieri del Comando Brigata Sassari intona l’Inno di Mameli, interpretato da Maria Giovanna Cherchi Basket: la Dinamo abbatte la capolista



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari batte 91-77 la Virtus Bologna al “PalaSerradimigni”, nel match valido per la 14esima giornata del campionato Lba. Prima della palla a due, la fanfara “Goito” del Terzo Reggimento bersaglieri del Comando Brigata Sassari intona l’Inno di Mameli, interpretato da Maria Giovanna Cherchi.



Clima play-off fin dai primi minuti di gioco, il Banco parte con grande energia, la Virtus fa fatica (0/4 al tiro), corsa ed atletismo premiano i biancoblu perfetti su entrambi i lati del campo: il parziale di 10-0 dopo 3’ costringe Djordjevic al time-out. Pierre guida una Dinamo aggressiva in difesa, Bilan con 4punti consecutivi domina sotto le plance, Teodosic e compagni cecchini dalla distanza firmano 4triple e si riportano a -2 (17-15). Pozzecco chiama time-out e ruota i suoi. Mini parziale biancoblu che allunga di nuovo a +7, Teodosic chiude il quarto a modo suo: al 10’ è 22-17. Delia riporta Bologna a contatto, complice una distrazione difensiva del Banco. Si segna solo dall’arco, Mclean sfida Teodosic (50percento da tre per entrambe le squadre), Pozzecco non contento chiama immediatamente time-out (33-27). Ricci già a quota 3falli, la Virtus si compatta e gioca di squadra, il Banco si affida a Pierre, Bilan perde due palle sanguinose, Gentile dai 6,75 ci mette una pezza, la Dinamo resiste e mantiene un buon vantaggio: dopo 16’ è 39-33. Baldi Rossi è solido e mette in difficoltà i lunghi biancoblu, Djordjevic perde Gaines per un problema al ginocchio, Pozzecco abbassa il quintetto, ma non trova continuità: tecnico per proteste alla panchina. Teodosic riduce il gap, si va negli spogliatoi sul 43-38.



Al rientro dall'intervallo lungo, la Virtus ha un altro piglio e firma la parità sul 43-43, il Banco rimette la testa avanti grazie ad un Evans da 9 punti in cinque minuti e aumenta l’intensità in difesa, Bologna imbrigliata non reagisce sotto i colpi biancoblu e sul 56-47 al 25’ è time-out ospite (13-4 il parziale). Vitali piazza la tripla del +14, Teodosic prova a dare la scossa, ma Pierre è determinante quando serve, segna, stoppa e tiene ben saldo il vantaggio, Jerrells fa esplodere il pubblico, ma Weems, a fil di sirena, chiude la terza frazione sul 70-57. La Dinamo continua a macinare punti, Baldi Rossi e Teodosic tengono viva la Virtus, che non molla neanche sotto di oltre 10lunghezze. Out per 5falli Gamble, ultimi 5' di gioco, Banco poco preciso, Cournooh firma il -7 e Pozzecco chiama time-out (76-69). Ancora Cournooh, ma Spissu risponde prontamente e ridà la carica, la Dinamo stringe i denti negli ultimi 3' e ragiona su ogni possesso. Nuovo parziale biancoblu per provare ad abbattere la Virtus, Pierre è una furia, recupera palla in difesa e corre a tutto campo prima di volare a canestro realizzando una schiacciata da cineteca che vale il +13. Show time finale.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 91-77:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 8, Mclean 11, Bilan 12, Re ne, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 17, Magro, Pierre 18, Gentile 7, Vitali 8, Jerrells 10. Coach Gianmarco Pozzecco.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Gaines 3, Deri ne, Pajola 3, Baldi Rossi 12, Markovic 5, Ricci, Delia 7, Cournooh 5, Weems 11, Nikolic ne, Teodosic 22, Gamble 9. Coach Aleksandar Djordjevic.

ARBITRO: Tolga Sahin, Maurizio Biggi e Valerio Grigioni.

PARZIALI: 22-17, 43-38, 70-57. Commenti SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari batte 91-77 la Virtus Bologna al “PalaSerradimigni”, nel match valido per la 14esima giornata del campionato Lba. Prima della palla a due, la fanfara “Goito” del Terzo Reggimento bersaglieri del Comando Brigata Sassari intona l’Inno di Mameli, interpretato da Maria Giovanna Cherchi.Clima play-off fin dai primi minuti di gioco, il Banco parte con grande energia, la Virtus fa fatica (0/4 al tiro), corsa ed atletismo premiano i biancoblu perfetti su entrambi i lati del campo: il parziale di 10-0 dopo 3’ costringe Djordjevic al time-out. Pierre guida una Dinamo aggressiva in difesa, Bilan con 4punti consecutivi domina sotto le plance, Teodosic e compagni cecchini dalla distanza firmano 4triple e si riportano a -2 (17-15). Pozzecco chiama time-out e ruota i suoi. Mini parziale biancoblu che allunga di nuovo a +7, Teodosic chiude il quarto a modo suo: al 10’ è 22-17. Delia riporta Bologna a contatto, complice una distrazione difensiva del Banco. Si segna solo dall’arco, Mclean sfida Teodosic (50percento da tre per entrambe le squadre), Pozzecco non contento chiama immediatamente time-out (33-27). Ricci già a quota 3falli, la Virtus si compatta e gioca di squadra, il Banco si affida a Pierre, Bilan perde due palle sanguinose, Gentile dai 6,75 ci mette una pezza, la Dinamo resiste e mantiene un buon vantaggio: dopo 16’ è 39-33. Baldi Rossi è solido e mette in difficoltà i lunghi biancoblu, Djordjevic perde Gaines per un problema al ginocchio, Pozzecco abbassa il quintetto, ma non trova continuità: tecnico per proteste alla panchina. Teodosic riduce il gap, si va negli spogliatoi sul 43-38.Al rientro dall'intervallo lungo, la Virtus ha un altro piglio e firma la parità sul 43-43, il Banco rimette la testa avanti grazie ad un Evans da 9 punti in cinque minuti e aumenta l’intensità in difesa, Bologna imbrigliata non reagisce sotto i colpi biancoblu e sul 56-47 al 25’ è time-out ospite (13-4 il parziale). Vitali piazza la tripla del +14, Teodosic prova a dare la scossa, ma Pierre è determinante quando serve, segna, stoppa e tiene ben saldo il vantaggio, Jerrells fa esplodere il pubblico, ma Weems, a fil di sirena, chiude la terza frazione sul 70-57. La Dinamo continua a macinare punti, Baldi Rossi e Teodosic tengono viva la Virtus, che non molla neanche sotto di oltre 10lunghezze. Out per 5falli Gamble, ultimi 5' di gioco, Banco poco preciso, Cournooh firma il -7 e Pozzecco chiama time-out (76-69). Ancora Cournooh, ma Spissu risponde prontamente e ridà la carica, la Dinamo stringe i denti negli ultimi 3' e ragiona su ogni possesso. Nuovo parziale biancoblu per provare ad abbattere la Virtus, Pierre è una furia, recupera palla in difesa e corre a tutto campo prima di volare a canestro realizzando una schiacciata da cineteca che vale il +13. Show time finale.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 8, Mclean 11, Bilan 12, Re ne, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 17, Magro, Pierre 18, Gentile 7, Vitali 8, Jerrells 10. Coach Gianmarco Pozzecco.VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Gaines 3, Deri ne, Pajola 3, Baldi Rossi 12, Markovic 5, Ricci, Delia 7, Cournooh 5, Weems 11, Nikolic ne, Teodosic 22, Gamble 9. Coach Aleksandar Djordjevic.ARBITRO: Tolga Sahin, Maurizio Biggi e Valerio Grigioni.PARZIALI: 22-17, 43-38, 70-57. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv