Cor 12:00 Tentata rapina nella filiale di Santa Maria la Palma. La banda ha approfittato della notte di Natale per forzare l´ingresso alla banca e tentare il colpo. Malviventi poi fuggiti a mani vuote. Indagini in corso Irruzione al Banco di Sardegna

Alghero: banda in azione a Natale



ALGHERO - Colpo fallito la notte tra il 24 e 25 dicembre a Santa Maria la Palma, la borgata agricola della Nurra di Alghero che ospita nella piazza principale una piccola filiale del Banco di Sardegna. Intorno alle 3 della mattina l'incursione.



Secondo le uniche indiscrezioni trapelate, i malviventi sarebbero riusciti a sfondare l'ingresso della banca armati di una grossa mazza da baseball. Una volta entrati, avrebbero tentato di impossessarsi della cassa bancomat ma senza successo.



Probabilmente disturbati dai sistemi di protezione sonori, dopo pochi minuti hanno ben visto di darsi alla fuga a mani vuote. Sul posto sono poi giunti i responsabili di sicurezza dell'istituto e le forze dell'ordine. Inquirenti che lavorano sui sistemi di videosorveglianza nel tentativo di risalire all'identità dei malviventi.



