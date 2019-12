Condividi | Cor 18:12 L’uomo era stato trasportato d´urgenza in ospedale a Sassari, ricoverato nel reparto di Rianimazione e sottoposto a un intervento chirurgico. Ma purtroppo i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili Accoltellato al Blu Star, muore in ospedale



OSSI - Finisce in tragedia la rissa sfociata al Blu Star di Ossi. È morto all'ospedale civile di Sassari, Giovanni Fresi, 26enne sassarese aggredito nella notte tra Natale e Santo Stefano, poco prima dell'alba, davanti alla discoteca.



L’uomo era stato trasportato d'urgenza in ospedale, ricoverato nel reparto di Rianimazione e sottoposto a un intervento chirurgico. Ma purtroppo i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili.



Guai per il presunto aggressore, Giuseppe Dibo Elias, di Ittiri. Coetaneo della vittima, dopo aver colpito il 26enne ha provato a fuggire, nascondendosi in una casa di proprietà della sua famiglia nella zona di Villanova Monteleone.



