Porta Terra, furgone travolge due scooter



ALGHERO - Incidente questa mattina (venerdì) in via Vittorio Emanuele, proprio davanti alla Bnl, sul lato opposto al parcheggio Taxi. Passando, un Fiat Ducato Max ha travolto uno Scarabeo e uno scooter Yamaha. Fatale, probabilmente, una banale distrazione dell'uomo alla guida del furgone. Sul posto gli agenti della Polizia locale ed i Vigili del fuoco.