Il ringraziamento del sindaco a Mariuccia Cossu, andata in pensione dopo trentanove anni di servizio. Al suo posto, la 64enne Marina Piras, proveniente dal Comune di Ozieri, dove ha prestato servizio dal 2012 Nuova segretaria a Porto Torres



PORTO TORRES – Da oggi (giovedì), il Comune di Porto Torres ha una nuova segretaria generale. Marina Piras è il nuovo massimo dirigente e subentra a Mariuccia Cossu, andata in pensione dopo trentanove anni di servizio. La nuova segretaria generale, 64enne, proviene dal Comune di Ozieri, dove ha prestato servizio dal 2012.



Laureata a Sassari in Scienze politiche nel 1978 e specializzata alla Facoltà internazionale di Diritto comparato a Strasburgo, ha iniziato la sua carriera nel 1979 con alcuni incarichi suppletivi a Tula, Bottida, Burgos, Anela e Cheremule. Nel 1982, la prima sede di segreteria, ottenuta proprio a Cheremule. Da allora, tanti gli incarichi ed i Comuni dove ha lavorato: Ozieri, Santa Teresa di Gallura, Oschiri, Bortigiadas, Viddalba ed Ittiri.



«Da oggi, sarà in servizio la nuova segretaria generale del Comune – spiega il sindaco Sean Wheeler – abbiamo scelto Marina Piras, una professionista con un lungo percorso amministrativo alle spalle e una grande esperienza. Percorreremo con lei questi ultimi mesi di mandato, portando avanti insieme i nostri obiettivi come sempre nel pieno rispetto delle regole e con l'intenzione di lasciare una città migliore». Piras succede a Cossu, andata in pensione il primo gennaio dopo oltre trentanove anni di servizio, gli ultimi dei quali trascorsi a Porto Torres, dove era arrivata il primo ottobre 2015.



La sua attività professionale era cominciata nel 1981 nel Comune di Orotelli ed era poi proseguita a Fonni, Osilo, Ploaghe e Stintino. È stata direttore generale nei Comuni di Stintino e Ploaghe e ha prestato servizio come segretario consortile nel Consorzio dei Comuni sul Rio Govossai, che era formato dal Comune di Nuoro e da altri centri del circondario. «Con Mariuccia Cossu abbiamo lavorato fianco a fianco negli ultimi quattro anni e mezzo – commenta il primo cittadino – grazie alla sua competenza e conoscenza normativa, alla sua dedizione e al suo costante impegno nel lavoro è stata sempre un punto di riferimento per tutti. A lei vanno i ringraziamenti di tutto il Comune di Porto Torres e della Giunta e gli auguri per la meritata pensione».



