Cap d´Any, un bollettino di guerra

ALGHERO - E' stata una vera ecatombe. Di macchine soprattutto, specchietti e carrozzerie in particolare. Se la notte di San Silvestro ad Alghero non sarà certamente ricordata per il mediocre spettacolo offerto sul porto turistico, rimarrà comunque ben impressa nella memoria dei numerosi residenti che hanno subìto danni, ingenti in molti casi, alle automobili regolarmente parcheggiate nelle vie cittadine.



Intere strade contrassegnate dal passaggio di orde di sbandati inebriati dai fumi dell'alcol. Segno distintivo, le ammaccature nelle carrozzerie delle macchine, i fari spaccati e gli innumerevoli finestrini distrutti. Lamentele un po in tutti i quartieri, con una concentrazione di denunce soprattutto in prossimità del centro storico e dei giardini pubblici.



Stessa sorte per gli specchietti retrovisori, con alcune vie letteralmente prese d'assalto dalla furia distruttiva del popolo del Cap d'Any 2020. Tanto che al risveglio, molti algheresi, prima dei tradizionali festeggiamenti di Capodanno, hanno dovuto ingoiare il boccone amaro di una serata tutt'altro che gioiosa. Decine anche gli interventi del 118 per soccorrere ragazzini in difficoltà per l'abuso di droghe e sostanze alcoliche.



C'è infine la nota dolente sulla sporcizia dilagante. Intere strade completamente ricoperte di bottiglie di vetro e plastica, con particolare concentrazione di rifiuti in prossimità di bar e locali notturni: è il caso del Lungomare, dove le lattine e le bottigliette hanno imbrattato perfino la scogliera per centinaia di metri.



