Ute Alghero: riparte il ciclo di conferenze

ALGHERO - Dopo la pausa per le festività natalizie, riprendono le conferenze organizzate dall’Università delle Tre età di Alghero. Dall'inaugurazione del nuovo Anno accademico, il programma delle lezioni proposto dalla Presidenza dell’Ute ha garantito un livello molto elevato delle iniziative proposte in termini di diffusione della conoscenza e dell'innovazione, proponendo conferenze delle diverse aree universitarie che hanno riscontrato grande gradimento da parte degli iscritti.



Si sono alternati docenti universitari e liberi professionisti, che hanno garantito approfondimento ed innovazione. La seconda parte dell’Anno accademico inizierà giovedì 9 gennaio, alle 16.30, con l’intervento di Angela Simula (Beni archeologici). Poi, seguiranno relatori di alto profilo.



L'Università delle Tre età di Alghero, con le sue strutture, i laboratori e le attività extradidattiche, si conferma come «l'organizzazione che garantisce, da ventotto anni, un insostituibile risposta alla collettività, riferendosi alla cultura come importante momento di aggregazione, nel quale ognuno resta protagonista della storia che ha contribuito a scrivere».