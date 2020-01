video Condividi | A.B. 23:04 Il Banco di Sardegna Sassari apre il 2020 sbancando il PalaCarrara. 70-78 il risultato in favore dei ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco, che contro l´OriOra Pistoia firmano la settima vittoria consecutiva nel campionato Lba Basket: Dinamo settebellezze



SASSARI - Il Banco di Sardegna Sassari apre il 2020 sbancando il PalaCarrara. 70-78 il risultato in favore dei ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco, che contro l'OriOra Pistoia firmano la settima vittoria consecutiva nel campionato Lba. I sassaresi chiudono il girone di andata a quota 26punti, con un bilancio di tredici vittorie e tre sconfitte



Bilan e Vitali aprono il match a favore del Banco, ma l’ex Terran Petteway impatta dall’arco e tiene in scia la OriOra: 5-9 in avvio. Pozzecco ruota i suoi uomini, tra gli avversari bene Justin Johnson (visto lo scorso anno in maglia Cagliari Dinamo Academy). Bilan guida l’attacco biancoblu, che deve affrontare la difesa a zona pistoiese. Sul doppio errore difensivo della Dinamo, i padroni di casa ne approfittano e la prima frazione si chiude sul 15-20. Pierre firma i suoi primi punti ad inizio secondo quarto, il +7 biancoblu dura poco, perché ad accendersi per Pistoia è Landi, che firma 12punti consecutivi e stordisce il Banco: il parziale subito è di 14-2, troppe le palle perse. Bilan interrompe la fuga e spezza l’inerzia (29-24). I biancoblu tirano con appena il 50percento da due ed il 57percento dalla lunetta. Non bastano la tripla di Pierre ed i time-out del Poz a rivitalizzare la Dinamo doppiata nella seconda frazione. L'OriOra è più reattiva: al 20’ è 39-32.



Al rientro dall'intervallo lungo, il Banco ha un altro piglio. Pistoia deve fare i conti con i tre falli di Petteway e Johnson, i biancoblu giocano con aggressività in difesa, Bilan si rivela assistman prezioso (7 a fine gara), le triple di Spissu e Vitali spingono la lenta e inesorabile rimonta degli ospiti, che firmano il +1 con Mclean e mettono la freccia: al 30’ è 52-55. Nell'ultimo quarto, Pozzecco fa sedere Bilan in panchina per rifiatare ed abbassa il quintetto. Salumu firma la nuova parità al 33’ (60-60), Gentile, appena entrato, piazza la tripla. Replica Spissu dai 6,75 ed il parziale biancoblu di 0-11 sembra chiudere i conti, ma Pistoia non molla fino alla fine, Petteway trova il canestro del -2, ma è Spissu, con un secondo tempo da 15punti (100percento al tiro), a sigillare il risultato.



ORIORA PISTOIA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 70-78:

ORIORA PISTOIA: Della Rosa, Petteway 11, D’Ercole 2, Quarisa ne, Brandt 10, Salumu 15, Landi 14, Dowdell 7, Johnson 11, Wheatle.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 15, Mclean 6, Bilan 17, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 5, Magro ne, Pierre 11, Gentile 7, Vitali 14, Jerrells 3. Coach Gianmarco Pozzecco.

ARBITRI: Lanzarini, Di Francesco e Capotorto.

PARZIALI: 15-20, 39-32, 52-55.



