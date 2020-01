Condividi | Cor 22:31 Sarà un´occasione per pregare nella propria lingua per diverse generazioni di algheresi. A seguire la tradizionale Festa dels Tres Reis, organizzata dalla Plataforma per la Llengua in Largo San Francesco Messa in catalano a San Michele



ALGHERO - Lunedì 6 gennaio (alle ore 9), Mossèn Robert Baró celebrerà la messa in catalano nella chiesa di San Michele. Sarà un'occasione per pregare nella propria lingua per diverse generazioni di algheresi. Mossèn Baró, Consiliari General de Minyons, Escoltes i Guies, è in città con il Consiglio del Projecte 4 Vents, programma che mette in contatto tutte le associazioni scout dei territori di lingua catalana.



Fanno parte del progetto i Gruppi Scout Agesci Alghero 2 ed Alghero 4 che collaborano a Les Estrenes, la Festa dels Tres Reis, organizzata dalla Plataforma per la Llengua. L'appuntamento per la parte ludica è alle 10.00, presso Largo San Francesco, dove gli scout algheresi proporranno giochi tradizionali.



L'animazione musicale è a cura di Àngel Maresca, Lo Barber, con un un repertorio di canzoni algheresi e catalane legate al Natale. A cura degli scout del Consiglio del Projecte 4 Vents saranno le danze tradizionali e canti popolari del dominio linguistico catalano. La manifestazione fa parte del calendario del Cap d'Any della Fondazione Alghero e dell'Amministrazione comunale.