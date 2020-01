Condividi | Cor 13:10 L’Università di Cagliari ha indetto concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sedici posti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Domande entro il 20 gennaio 2020 Unica, 14 posti all´università



CAGLIARI - L'università di Cagliari seleziona, con pubblico concorso, sedici nuovi dipendenti a tempo indeterminato. Si tratta di 14 posti a tempo indeterminato – categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle direzioni, delle strutture e dei centri. Cinque di questi posti sono prioritariamente riservati alle categorie di militari.



1 posto a tempo indeterminato – categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio audiovisivo (cinema, musica, etnomusicologia) del Dipartimento di lettere, lingue e beni culturali – cod. sel. C/AUDIO_2019; 1 posto a tempo indeterminato – categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del museo erbario presso la sezione botanica del Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente – cod. sel. D/ERBARIO_2019.



Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inviate con le modalità indicate nel bando entro e non oltre il 20 gennaio 2020, ovvero entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).