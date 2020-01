Condividi | Red 11:10 Alla fine del 2019, si è riunito il nuovo Consiglio d´amministrazione della Fondazione che gestisce l´omonima scuola per l´infanzia a Porto Torres. Il nuovo presidente è Rossella masala, mentre il vice sarà Pierluigi Satta. Con loro, i confermati consiglieri Laura Careddu, Pietro Ballisai e Luciano Mura ed i neoeletti Giacomo Rum, Claudio Vinci e Mauro Norcia. Nell´assemblea, presente anche il sindaco Sean Wheeler Masala nuovo presidente della Biancareddu



PORTO TORRES – A fine dicembre, l'assemblea della “Fondazione Gianuario Biccheddu”, che gestisce la storica omonima scuola per l'infanzia a Porto Torres, ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione, con il revisore dei conti. Il nuovo presidente è Rossella Masala, mentre il suo vice è Pierluigi Satta.



Completano il Cda, i confermati consiglieri Laura Careddu, Pietro Ballisai e Luciano Mura ed i neoeletti Giacomo Rum, Claudio Vinci e Mauro Norcia (nuovi componenti anche della assemblea della Fondazione). L'organo assembleare risulta arricchito dell'ingresso di diversi nuovi “partecipanti”, ammessi con votazione del 16 dicembre.



Oltre ai membri del Cda, ne fanno parte i confermati Antonella Piras, Rosangela Bazzoni, Cristina Piredda, Enrico A.Piras, Vincenzo Roselli, Marinella Bo, Maria Rosa Bo, Rosa Maria Bo, Gabriella Colucci e Ferdinando Rum. Con loro, anche i nuovi partecipanti Francesco Gianino, Chiara Soprana, Salvatore Uleri, Giovanni Carboni, Maria Bullitta, Costantina Cabras, Damiano Muru ed il sindaco Sean Christian Weeler.