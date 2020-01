Condividi | Red 17:07 Il conducente, riconosciuto dai Carabinieri, è stato raggiunto dopo qualche chilometro. Però, al momento del controllo, l’uomo non era più alla guida, perchè si era invertito con il passeggero. Ma il movimento non è sfuggito ai militari. Contestato il fermo amministrativo del veicolo, la futura revoca della patente ed una sanzione che andrà dai 200 ai circa 8mila euro Pizzicato senza patente a Villagrande Strisaili



VILLAGRANDE STRISAILI - I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, con i colleghi della Squadriglia di Arzana, hanno intensificato i servizi preventivi finalizzati al contrasto alle rapine ai furgoni portavalori e dei reati predatori. Proprio grazie alla capillare presenza sul territorio, durante un posto di controllo vicino all’abitato di Villagrande Strisaili i militari hanno notato un’autovettura con a bordo due uomini di Arzana con fare sospetto, proseguire in direzione di Talana.



Il conducente, riconosciuto dai Carabinieri che, consci del non possesso della patente, ritirata poco tempo prima a causa di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto, è stato raggiunto dopo qualche chilometro. Però, al momento del controllo, l’uomo non era più alla guida, perchè si era invertito con il passeggero.



