Nave incagliata: Lampis a Sant´Antioco

7/1/2020 Rifiuti, non c’è soluzione senza inconvenienti Ne deriva che non esiste un´unica soluzione, ma che bisogna individuarla in base alle esigenze locali. Sull´incapacità dei politici di affrontare seriamente un discorso tecnico, ovvero di comprendere che la realtà non è mediabile con sotterfugi normativi, c´é poco da dire. L´acqua reflua non diventa buona, i gas di combustione non diventano aria di montagna ed il compost non può diventare migliore dell´humus naturale. Anche se le norme lo consentono