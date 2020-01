Condividi | Red 18:17 Martedì e giovedì pomeriggio, sono in programma due conferenze nella sede di Via Sassari 179 dell´università per le tre età, con la partecipazione della docente Laura Viglietto e della scrittrice Alessandra Derriu Doppio appuntamento con l´Ute Alghero



ALGHERO – Si rinnovano gli appuntamenti con l'Università per le tre età di Alghero. Le due conferenze si terranno, come di consueto, nella sede di Via Sassari 179, alle 16.30. Martedì 14 gennaio, la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto terrà una conferenza intitolata “I ragazzi di Villa Emma e la nave Exodus: due aspetti della tragedia degli Ebrei del XX Secolo”. Giovedì 16 gennaio, invece, la scrittrice Alessandra Derriu, archivista dell’Archivio Diocesano di Alghero-Bosa,parlerà de “La Nascita di Alghero”.



