Condividi | Cor 18:00 Coinvolto anche l´aeroporto di Alghero (FIT-CISL e Uiltrasporti). Dalle ore 13 alle ore 17, è previsto uno sciopero nazionale dei dipendenti Enav. Probabili disagi all´orizzonte Sciopero aereo di quattro ore il 14 gennaio



ALGHERO - Disagi all'orizzonte per i passeggeri. L'Enav, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile conferma che martedì 14 gennaio, dalle ore 13 alle ore 17, è previsto uno sciopero nazionale da parte dell’organizzazione sindacale Unica e da parte delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Assivolo Quadri.



Nella stessa fascia oraria (13.00 – 17.00) sono inoltre previste ulteriori azioni di sciopero. Tra queste è coinvolto anche l'aeroporto di Alghero ( indetto da FIT-CISL e Uiltrasporti).



Presso lo scalo algherese potrebbero quindi verificarsi rallentamenti nelle consuete procedure di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili. Per informazioni sui propri voli, è comunque possibile prendere visione dei piani operativi delle singole compagnie o informarsi presso la Sogeaal, la società di gestione dello scalo. Commenti ALGHERO - Disagi all'orizzonte per i passeggeri. L'Enav, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile conferma che martedì 14 gennaio, dalle ore 13 alle ore 17, è previsto uno sciopero nazionale da parte dell’organizzazione sindacale Unica e da parte delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Assivolo Quadri.Nella stessa fascia oraria (13.00 – 17.00) sono inoltre previste ulteriori azioni di sciopero. Tra queste è coinvolto anche l'aeroporto di Alghero ( indetto da FIT-CISL e Uiltrasporti).Presso lo scalo algherese potrebbero quindi verificarsi rallentamenti nelle consuete procedure di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili. Per informazioni sui propri voli, è comunque possibile prendere visione dei piani operativi delle singole compagnie o informarsi presso la Sogeaal, la società di gestione dello scalo.