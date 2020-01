Condividi | Red 9:05 Il vescovo di Nuoro Antonello Mura, amministratore apostolico di Lanusei, è stato eletto presidente. Invece, l´arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi è stato eletto vicepresidente Mons Mura presidente Conferenza episcopale



CAGLIARI - Nella riunione straordinaria della Conferenza episcopale sarda, tenutasi ieri (martedì), nel Centro di spiritualità Nostra Signora del Rimedio, a Donigala Fenughedu, essendo scaduti per fine mandato il presidente Arrigo Miglio ed il vicepresidente Ignazio Sanna, si è proceduto all’elezione dei loro successori. Il vescovo di Nuoro Antonello Mura, amministratore apostolico di Lanusei, è stato eletto presidente.



Invece, l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi è stato eletto vicepresidente. Si è proceduto anche all’elezione della Commissione per il Seminario regionale sardo, che risulta composta dai monsignori Mauro Maria Morfino, Roberto Carboni e Corrado Melis.



È stata eletta anche la Commissione per la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, con i monsignori Giuseppe Baturi, Gian Franco Saba ed Antonello Mura.



