Forte abbandonato, rifugio per clochard

Ecco invece le odierne condizioni, disarmanti: In questi giorni di freddo intenso diventa rifugio per qualche senzatetto che tra le antiche mura tenta di trovare un riparo dal gelo. C'è anche una vera e propria latrina a cielo aperto. ALGHERO - Già nel mese di ottobre avevano fatto discutere le indecorose condizioni in cui si trovava il Forte della Maddalena di Alghero [ GUARDA ]. Nonostante alcuni frettolosi interventi di spazzamento però, la situazione non migliora affatto, tutt'altro.Lattine, cartacce e rifiuti di vario genere adombrano le maestose fortificazioni da troppo tempo trascurate e transennate. Un luogo che in qualsiasi altra città sarebbe valorizzato per quel che rappresenta e può raccontare ai visitatori, ad Alghero è da sempre sito di abbandono e incuria. L'ex amministrazione aveva provveduto a ripulire dalle macerie di quel che rimaneva dell'anfiteatro, ma oggi lo spazio andrebbe mantenuto perlomeno visitabile.Ecco invece le odierne condizioni, disarmanti: In questi giorni di freddo intenso diventa rifugio per qualche senzatetto che tra le antiche mura tenta di trovare un riparo dal gelo. C'è anche una vera e propria latrina a cielo aperto. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv