L'Università degli studi di Sassari ha pubblicato due bandi per la ricerca di diverse figure professionali: dieci contratti di lavoro autonomo per tutor di orientamento e tre contratti lavoro autonomo per "supporto allo staff tecnico-organizzativo", "esperto di grafica e comunicazione" ed "esperto di Counseling" Progetto Orientamento: bandi Uniss



SASSARI - L'Università degli studi di Sassari, nell'ambito del Progetto Orientamento, finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna, ha pubblicato due bandi per la ricerca di diverse figure professionali: dieci contratti di lavoro autonomo per tutor di orientamento e tre contratti lavoro autonomo per "supporto allo staff tecnico-organizzativo", "esperto di grafica e comunicazione" ed "esperto di Counseling". Entrambi i bandi scadono venerdì 31 gennaio, alle 12, e sono finanziati dal Por Fse 2014-2020 "Orientamento all'istruzione universitaria o equivalente. Azioni di raccordo tra scuola e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all'iscrizione universitario o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro"–Unisco 2.0.