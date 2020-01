Condividi | Red 18:33 Un albanese, residente in provincia di Latina, ha adescato un giovane algherese e, fingendosi donna, l´ha convinto ad inviargli 10mila euro per affrontare un´operazione medica urgente. Pronto l´intervento dei Carabinieri, che hanno denunciato l´uomo per truffa ed estorsione Foto hard, truffa per un giovane algherese



ALGHERO – Nell'era della globalizzazione e dei rapporti facili, sempre più spesso, in tanti si chiudono dentro se stessi e cercano di relazionarsi con gli altri solo on-line. E sempre più spesso, ci sono persone che, approfittando dell'anonimato, cercano di estorcere del denaro al malcapitato di turno.



Ed è quello che è accaduto ad un giovane algherese, caduto nella rete di un albanese residente in provincia di Latina. Su un noto social network, l'uomo si è finto una ragazza interessata al giovane e, per settimane, ha intrattenuto un rapporto via chat, con l'obbiettivo di estorcergli del denaro.



La conoscenza diventa ben resto confidenza e l'anonima ragazza chiede dei soldi, 10mila euro nell'occasione, per affrontare un'operazione medica urgente. A questo, si è aggiunto un tentativo di "revenge porn", sempre più in voga di questi tempi. A quel punto è scattata la denuncia ed il pronto l'intervento dei Carabinieri di Alghero, sono riusciti ad individuare l'albanese, denunciandolo in stato di libertà per i reati di truffa ed estorsione.