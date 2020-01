Cor 11:00 Disagi questa mattina a Elmas. Tre i collegamenti dirottati sull´aeroporto del nord-ovest della Sardegna: Madrid, Fiumicino e Ciampino. Parametri di visibilità troppo bassi Nebbia a Cagliari, voli su Alghero



CAGLIARI - Disagi questa mattina (sabato) all'aeroporto di Cagliari-Elmas. A causa dei banchi di nebbia, tre voli sono stati dirottati all’aeroporto di Alghero.



Problemi sul volo Ryanair in arrivo da Madrid, su quello dell’Alitalia decollato da Roma Fiumicino e sul collegamento Ryanair da Roma Ciampino. Per tutti i parametri di visibilità troppo bassi non permettevano l’atterraggio in sicurezza, secondo gli standard richiesti dal protocollo.



Inevitabili i disagi per i passeggeri. Una volta atterrati sulla pista di Alghero, infatti, hanno dovuto imbarcarsi sui pullman sostitutivi alla volta della città di Cagliari.