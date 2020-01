Jeep e Punto si schiantano all´aeroporto

15:55 Incidente auto-scooter: algherese in ospedale Attorno alle 12.30 di oggi, un´autovettura ed uno scooter di grossa cilindrata sono entrati in collisione in Via Vittorio Emanuele, all´altezza del campo Mariotti. Pronto l´intervento del personale medico del 118, che hanno provveduto a prestare le prime cure sul posto, per poi portare il guidatore dello scooter nel locale Ospedale Civile