Red 7:11 Oggi, per consentire la realizzazione dei lavori stradali in Via San Gemiliano, a Sestu, i servizi di trasporto pubblico di Arst dovranno temporaneamente adottare alcuni percorsi alternativi Soppressione temporanea per due fermate a Sestu



SESTU – Oggi (lunedì), per consentire la realizzazione dei lavori stradali in Via San Gemiliano, a Sestu, i servizi di trasporto pubblico di Arst dovranno temporaneamente adottare alcuni percorsi alternativi. Inoltre, saranno soppresse fino al termine dei lavori la fermata di Via San Gemiliano, altezza Capolinea, e la fermata di Via Parrocchia-Piazza Giovanni XXIII.