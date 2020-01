Red 11:23 In programma da oggi a giovedì le riunioni della Prima, Seconda, Terza, Quarta e Sesta Commissione consiliare. Inoltre, si riunirà anche la Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità Regione: Commissioni al lavoro



CAGLIARI - Commissioni regionali al lavoro. In programma da oggi (martedì) a giovedì 30 gennaio, le riunioni della Prima, Seconda, Terza, Quarta e Sesta Commissione consiliare. Inoltre, si riunirà anche la Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità. La Prima Commissione (Autonomia), presieduta da Pierluigi Saiu, è stata convocata per oggi, alle 16. All’ordine del giorno: l’esame del disegno di legge 101 (Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n.22 del 2016, alla legge regionale n.8 del 2016, alla legge regionale n.13 del 2006, alla legge regionale n.9 del 2016, alla legge regionale n.19 del 2006 ed alla legge regionale n.26 del 1972) e della proposta di legge 71 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31, Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).



La Seconda Commissione (Lavoro, cultura e formazione professionale), presieduta da Alfonso Marras, si riunirà oggi, alle 16.30. All’ordine del giorno: l’elezione di un segretario ed il parere sul disegno di legge 101 (Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n.22 del 2016, alla legge regionale n.8 del 2016, alla legge regionale n.13 del 2016, alla legge regionale n.9 del 2016 ed alla legge regionale n.19 del 2006). Il Parlamentino sentirà in audizione l’assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani sulla Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Sardegna per l’anno scolastico 2020-2021 (Deliberazione n.3/28 del 22 gennaio 2020).



La Terza Commissione (Bilancio), presieduta da Valerio De Giorgi, si riunirà domani, mercoledì 29 gennaio, alle 10.30. All’ordine del giorno, l’elezione dei segretari ed il parere finanziario sulla proposta di legge 15 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata). La Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, presieduta da Michele Cossa, è stata convocata per domani, alle 10.30, per la programmazione dei lavori.



La Quarta Commissione (Governo del territorio), presieduta da Giuseppe Talanas, si riunirà domani, alle 15.30. Il Parlamentino dovrà esprimere il parere sulle parti di competenza del Disegno di legge 101 (Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n.22 del 2016, alla legge regionale n.8 del 2016, alla legge regionale n.13 del 2006, alla legge regionale n.9 del 2016, alla legge regionale n.19 del 2006 ed alla legge regionale n.26 del 1972), esaminerà gli emendamenti della proposta di legge 83-parte Seconda (Modifiche alla legge regionale n.45 del 1989) e, qualora arrivi il parere finanziario, procederà all’approvazione definitiva della proposta di legge 15 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata).



La Sesta Commissione (Sanità), presieduta da Domenico Gallus, è stata convocata per giovedì 30 gennaio, alle 10. All’ordine del giorno, l’elezione di un segretario, il parere sul Disegno di legge 101 (Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n.22 del 2016, alla legge regionale n.8 del 2016, alla legge regionale n.13 del 2016, alla legge regionale n.9 del 2016 ed alla legge regionale n.19 del 2006) ed il Parere 32 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano triennale 2020-2022. Legge regionale 17 maggio 1999, n.17, articolo 2). 