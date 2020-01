Cor 19:57 Un consiglio aperto, voluto dall´amministrazione comunale in collaborazione con l´istituto comprensivo Satta-Fais ed aperto al contributo del lavoro svolto dai ragazzi delle classi IIIA e IIIB della scuola secondaria di primo grado nelle settimane precedenti Ploaghe: Liliana Segre cittadina onoraria



PLOAGHE - E' stata una seduta di consiglio comunale estremamente partecipata quella che si è tenuta lunedì pomeriggio a Ploaghe, convocata per celebrare il giorno della memoria e conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Un consiglio aperto, voluto dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'istituto comprensivo Satta-Fais ed aperto al contributo del lavoro svolto dai ragazzi delle classi IIIA e IIIB della scuola secondaria di primo grado nelle settimane precedenti. Guidati dalle prof.sse Orani e Unali gli studenti hanno infatti studiato i libri della Segre: "Fino a quando la mia stella brillerà" e "Scolpitelo nel vostro cuore" ed hanno proiettato lo scrupoloso lavoro di analisi nel quale sono stati ripercorsi, con approfondimenti storici e riflessioni personali, gli eventi salienti della persecuzione e del genocidio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale.



Dagli interventi è emersa la vita di Liliana Segre che ha vissuto l'esperienza della deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau a soli tredici anni. Partita il 30 gennaio 1944 dalla stazione di Milano è stata l'unica bambina di quel treno a tornare indietro. Nota per il suo impegno nel testimoniare da anni l'abominio dell'olocausto (soprattutto tra i ragazzi), si è sempre prodigata affinché le sue parole possano seminare il ricordo e arrivare alle generazioni future. Il 19 gennaio 2018 il Presidente della Repubblica l'ha nominata senatrice a vita "per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo sociale".



Il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu, durante la seduta, ha elogiato i ragazzi per il lavoro svolto e per l'attenzione e l'impegno che, insieme ai loro insegnanti, hanno speso per realizzare il progetto: «Abbiamo voluto conferire, come molti altri comuni, la cittadinanza onoraria alla Sen. Segre quale simbolo delle persecuzioni razziali che il popolo ebraico ha dovuto subire durante il nazifascismo. Un atto simbolico che abbiamo però voluto riempire di contenuti coinvolgendo la scuola con un'azione sinergica nel giorno più importante, il giorno della memoria. Il messaggio che si intende divulgare- ha concluso il primo cittadino -è quello della tolleranza e della fratellanza fra i popoli, contro ogni forma di razzismo, contro ogni forma di discriminazione».



Alle parole del Sindaco sono seguiti gli interventi del dirigente scolastico Gianni Marras che si è detto estremamente soddisfatto del lavoro svolto dai ragazzi ed ha anch'egli sottolineato l'importanza dell'iniziativa e della collaborazione con l'amministrazione comunale. Fra i consiglieri sono intervenuti: Giovanni Salis, che ha raccontato l'esperienza maturata durante la manifestazione svoltasi a Milano dello scorso 10 dicembre (in cui ha sfilato in nome dell'amministrazione comunale ed ha avuto modo di incontrare la senatrice Segre), e Mario Muggiolu che ha voluto rendere note le motivazioni per cui avrebbe votato favorevolmente all'iniziativa. Al termine degli interventi la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria è stata approvata all'unanimità. PLOAGHE - E' stata una seduta di consiglio comunale estremamente partecipata quella che si è tenuta lunedì pomeriggio a Ploaghe, convocata per celebrare il giorno della memoria e conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Un consiglio aperto, voluto dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'istituto comprensivo Satta-Fais ed aperto al contributo del lavoro svolto dai ragazzi delle classi IIIA e IIIB della scuola secondaria di primo grado nelle settimane precedenti. Guidati dalle prof.sse Orani e Unali gli studenti hanno infatti studiato i libri della Segre: "Fino a quando la mia stella brillerà" e "Scolpitelo nel vostro cuore" ed hanno proiettato lo scrupoloso lavoro di analisi nel quale sono stati ripercorsi, con approfondimenti storici e riflessioni personali, gli eventi salienti della persecuzione e del genocidio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale.Dagli interventi è emersa la vita di Liliana Segre che ha vissuto l'esperienza della deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau a soli tredici anni. Partita il 30 gennaio 1944 dalla stazione di Milano è stata l'unica bambina di quel treno a tornare indietro. Nota per il suo impegno nel testimoniare da anni l'abominio dell'olocausto (soprattutto tra i ragazzi), si è sempre prodigata affinché le sue parole possano seminare il ricordo e arrivare alle generazioni future. Il 19 gennaio 2018 il Presidente della Repubblica l'ha nominata senatrice a vita "per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo sociale".Il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu, durante la seduta, ha elogiato i ragazzi per il lavoro svolto e per l'attenzione e l'impegno che, insieme ai loro insegnanti, hanno speso per realizzare il progetto: «Abbiamo voluto conferire, come molti altri comuni, la cittadinanza onoraria alla Sen. Segre quale simbolo delle persecuzioni razziali che il popolo ebraico ha dovuto subire durante il nazifascismo. Un atto simbolico che abbiamo però voluto riempire di contenuti coinvolgendo la scuola con un'azione sinergica nel giorno più importante, il giorno della memoria. Il messaggio che si intende divulgare- ha concluso il primo cittadino -è quello della tolleranza e della fratellanza fra i popoli, contro ogni forma di razzismo, contro ogni forma di discriminazione».Alle parole del Sindaco sono seguiti gli interventi del dirigente scolastico Gianni Marras che si è detto estremamente soddisfatto del lavoro svolto dai ragazzi ed ha anch'egli sottolineato l'importanza dell'iniziativa e della collaborazione con l'amministrazione comunale. Fra i consiglieri sono intervenuti: Giovanni Salis, che ha raccontato l'esperienza maturata durante la manifestazione svoltasi a Milano dello scorso 10 dicembre (in cui ha sfilato in nome dell'amministrazione comunale ed ha avuto modo di incontrare la senatrice Segre), e Mario Muggiolu che ha voluto rendere note le motivazioni per cui avrebbe votato favorevolmente all'iniziativa. Al termine degli interventi la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria è stata approvata all'unanimità.