Installazione multimediale a Casa Gramsci

ALES - Domenica 2 febbraio, nella Casa natale di Antonio Gramsci, ad Ales, verrà presentata l’installazione multimediale site specific “Istruitevi, organizzatevi, agitatevi” dell’artista alerese Claudio Porru. L’opera, che nel settembre 2019 è stata fra le protagoniste di “In vitrø-artificial sonification sound art exhibition”, nell'ambito di Matera Capitale europea della Cultura 2019, ed a novembre è stata esposta a Caldogno (in provincia di Vicenza), nella mostra “Caos Italia-Vernice Art Prize 2019” dell’associazione Vernice contemporanea, sarà fruibile per tutto il mese di febbraio, dal venerdì alla domenica, con apertura dalle 17 alle 20.



“Istruitevi, agitatevi, organizzatevi” nasce dalla sperimentazione dei suoni che le parole possono generare e vuole raggiungere un duplice obiettivo: fondere lettere, sillabe e parole, pronunciate e digitate, per apprezzare la musicalità di un testo in tutte le sue componenti. Ecco che al centro di una stanza, pareti bianche e luce soffusa, sta un tavolo con sopra una macchina da scrivere, la copia cartacea di un testo ed una sedia. L'invito al visitatore/ascoltatore è quello di avvicinarsi al tavolo, sedersi e copiare frasi o parole del testo, digitandole. Il suono prodotto è rimandato in quadrifonia, elaborato per divenire anch'esso parte della composizione.



Porru ha iniziato a studiare chitarra elettrica con il maestro Andrea Puxeddu. Nel 2015, è stato ammesso al triennio di Musica elettronica, regia e tecnologia del suono del "Conservatorio Luigi Canepa" di Sassari, nella classe di Walter Cianciusi e Riccardo Sarti. Nel corso dei suoi studi, ha partecipato a varie masterclass con artisti di fama internazionale come J.C.Risset, Michelangelo Lupone, Curtis Roads ed a Festival quali "I mercoledì del conservatorio" e "MusicaNova". Attivo anche come compositore ed esecutore, dal 2018 fa parte del collettivo d'arte Cèol, con il quale sta portando avanti una ricerca sulla sonorità delle parole che ha prodotto "Istruitevi, agitatevi, organizzatevi". L'iniziativa è organizzata dall'Associazione culturale casa natale A.Gramsci, in collaborazione con l'associazione musicale Dalton, il Comune di Ales e con il contributo dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport.