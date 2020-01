video Cor 15:32 Allo Scientifico per non perdere la Memoria del genocidio nazista



Professori e studenti del Liceo Scientifico di Alghero con l´Anpi ripercorrono le tappe dell´orrore. Per non dimenticare quanto accaduto negli anni tragici della Seconda Guerra Mondiale. Con loro il professor Sergio Rizzi, figlio di Luigi, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen. Per tutti un ammonimento per le nuove generazioni, affinchè non si perda la memoria dell´Olocausto. Immagini e interviste.