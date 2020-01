Cor 10:00 Le attività della giornata dedicata all’”arte che si intreccia con la Bellezza condivisa tramite la forza della parola poetica” dureranno sino alla sera, con laboratori e varie iniziative aperte al pubblico “Luci naviganti” reading al Figari



SASSARI - Sabato 1 febbraio nell’aula magna del Liceo Filippo Figari di Sassari, a partire alle 10 e 30, ci sarà un incontro che illustrerà i contenuti e le finalità del progetto “Luci naviganti” che comprende la presentazione del libro “Luoghi per non vivere esiliato”, un reading poetico e dei lavori in vari laboratori. Le attività della giornata dedicata all’”arte che si intreccia con la Bellezza condivisa tramite la forza della parola poetica” dureranno sino alla sera, con laboratori e varie iniziative aperte al pubblico.



La scuola di Piazza d’Armi sarà la tappa sassarese del progetto itinerante “Luci naviganti” nato per fare comunità e cultura, un progetto ambizioso, un’idea che ha unito vari luoghi, passando da Castelsardo a Roma, da Cagliari a Torino. L’introduzione alle caratteristiche del progetto verrà seguita dalla presentazione libro dello scrittore, artista, regista teatrale, psicoterapeuta, di origine uruguaiana Norberto Silva Itza, “Luoghi per non vivere esiliato” opera poetica che unisce Sardegna e Perù, pubblicata in spagnolo, italiano e sardo.



In questa occasione gli studenti del Figari in collaborazione con l’associazione Grecam ATA, renderanno il Reading poetico la parte “fulcro” dell’evento, dalla quale partiranno le vari e iniziative artistiche della giornata. La lettura davanti al pubblico si integra al lavoro fatto con i ragazzi che, in una serie di precedenti incontri, si sono “presi cura” di alcune poesie, facendole divenire segni vivi. Saranno gli stessi studenti del liceo artistico che con i loro “segni espressivi” accompagneranno lungo la galleria, che porta all’Aula Magna della Scuola, il Reading, dedicato non solo alla comunità scolastica ma

anche a tutti coloro, curiosi o appassionati, che vorranno unirsi all’evento. La giornata proseguirà nei laboratori “aperti” che saranno fruibili a tutti coloro che vorranno partecipare ai lavori e magari potranno lasciare un proprio segno, collaborando a creare un percorso condiviso come vere e proprie ‘luci naviganti’. SASSARI - Sabato 1 febbraio nell’aula magna del Liceo Filippo Figari di Sassari, a partire alle 10 e 30, ci sarà un incontro che illustrerà i contenuti e le finalità del progetto “Luci naviganti” che comprende la presentazione del libro “Luoghi per non vivere esiliato”, un reading poetico e dei lavori in vari laboratori. Le attività della giornata dedicata all’”arte che si intreccia con la Bellezza condivisa tramite la forza della parola poetica” dureranno sino alla sera, con laboratori e varie iniziative aperte al pubblico.La scuola di Piazza d’Armi sarà la tappa sassarese del progetto itinerante “Luci naviganti” nato per fare comunità e cultura, un progetto ambizioso, un’idea che ha unito vari luoghi, passando da Castelsardo a Roma, da Cagliari a Torino. L’introduzione alle caratteristiche del progetto verrà seguita dalla presentazione libro dello scrittore, artista, regista teatrale, psicoterapeuta, di origine uruguaiana Norberto Silva Itza, “Luoghi per non vivere esiliato” opera poetica che unisce Sardegna e Perù, pubblicata in spagnolo, italiano e sardo.In questa occasione gli studenti del Figari in collaborazione con l’associazione Grecam ATA, renderanno il Reading poetico la parte “fulcro” dell’evento, dalla quale partiranno le vari e iniziative artistiche della giornata. La lettura davanti al pubblico si integra al lavoro fatto con i ragazzi che, in una serie di precedenti incontri, si sono “presi cura” di alcune poesie, facendole divenire segni vivi. Saranno gli stessi studenti del liceo artistico che con i loro “segni espressivi” accompagneranno lungo la galleria, che porta all’Aula Magna della Scuola, il Reading, dedicato non solo alla comunità scolastica maanche a tutti coloro, curiosi o appassionati, che vorranno unirsi all’evento. La giornata proseguirà nei laboratori “aperti” che saranno fruibili a tutti coloro che vorranno partecipare ai lavori e magari potranno lasciare un proprio segno, collaborando a creare un percorso condiviso come vere e proprie ‘luci naviganti’.