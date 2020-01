Red 20:14 Oltre 7mila i passeggeri bloccati sulla nave Costa Smeralda nel porto di Civitavecchia dopo che il medico di bordo ha messo una coppia di Macao in isolamento, visto che una 54enne asiatica ha lamentato febbre e lievi sintomi influenzati Allarme CoronaVirus in crociera: il sindaco si oppone allo sbarco



CIVITAVECCHIA – Allarme CoronaVirus nel porto di Civitavecchia. La nave da crociera “Costa Smeralda”, con a bordo circa 7mila persone, è attualmente ferma dopo che una coppia di Macao è stata messa in isolamento a causa di una febbre sospetta. Intanto, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco si è opposto allo sbarco dei passeggeri. Complessivamente, tra cinesi e cittadini di Hong Kong, sono 751 i passeggeri asiatici.



La coppia, giunta da Hong Kong a Milano Malpensa sabato, è poi salita a bordo della nave da crociera da Savona. La donna, una 54enne, ieri sera (mercoledì) ha lamentato febbre e lievi sintomi influenzali. Per precauzione, il medico di bordo ha messo in isolamento lei e suo marito (apparentemente sano).



Successivamente, sono stati allertati i medici dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Spallanzani" di Roma, che hanno effettuato le analisi del caso sulla coppia, Analisi che, pare, avrebbe accertato come i due viaggiatori non presentino sintomi che possano far pensare al CoronaVirus.