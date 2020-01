Red 23:19 L´uomo è stato arrestato dal Corpo forestale, per ordine del giudice delle indagini preliminari, perchè è accusato di aver impedito ad altri di cacciare nella sua stessa zona, aggredendoli Aggredisce gli altri cacciatori: 34enne in manette



BURCEI - Il 29 dicembre 2019, un cittadino si è presentato nella Stazione di Campu Omu, nel territorio comunale di Burcei, del Corpo Forestale, per denunciare un fatto avvenuto poco prima. Come accertato dagli inquirenti, l'uomo si dirigeva a bordo del suo fuoristrada verso la propria zona di caccia, in località Codoleddu, quando veniva bloccato da un’autovettura ferma nella carreggiata. All’esterno della macchina si trovava un 34enne di Sinnai, il che pretendeva di non fare passare l’interessato, affermando che fosse in corsa una battuta di caccia grossa.



L’uomo si avvicinava minaccioso al cacciatore che aveva bloccato, frantumando con un pugno il finestrino del fuoristrada e ferendolo al volto con le schegge. Inoltre, lo minacciava di infliggergli altre ferite al volto brandendo grosse pietre. Il malcapitato, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, lasciava la zona. Lo stesso giorno, un’analoga violenza è stata denunciata ai forestali da un altro cacciatore, che transitava a piedi nella stessa località ed era stato anch’esso bloccato dal 34enne, che lo aveva minacciava imbracciando un fucile riposto nella custodia. A seguito delle denunce, gli uomini della Stazione forestale di Campu Omu aprivano un'indagine.



Il giudice delle indagini preliminari Manuela Anzani, su richiesta del pubblico ministero Gilberto Ganassi, ha riconosciuto a carico del 34enne gravi indizi di colpevolezza per i reati di violenza privata, lesioni personali e danneggiamento. Per la violenza privata è prevista una pena massima di quattro anni di arresto, la quale è aumentata per il concorso di più reati sia omogenei, sia eterogenei. Il giudice ha ravvisato il pericolo di reiterazione di altri analoghi o più gravi reati e ha valutato la futile ragione di impedire ad altri di cacciare nei medesimi luoghi, applicando a carico dell'uomo la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Sinnai, Comune di residenza.