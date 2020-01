Red 22:06 Questa mattina, un 70enne è stato investito davanti all´ingresso dell´ospedale Businco, in Via Jenner. Battendo la testa sull´asfalto, ha subito un trauma cranico con una lacerazione. Successivamente, è stato accompagnato, in condizioni non gravi, all´Ospedale Brotzu Algherese investito a Cagliari: è in ospedale



CAGLIARI – Questa mattina (venerdì), un 70enne algherese è stato investito davanti all'ingresso dell'ospedale Businco, in Via Jenner, a Cagliari. L'uomo, residente nel Cagliaritano, stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato investito da una Ford Fiesta guidata da un 62enne di Quartu Sant'Elena residente nel capoluogo regionale.



Il 70enne è quindi caduto, battendo la testa sull'asfalto. Questo gli ha provocato un trauma cranico con una lacerazione.



Pronto l'intervento del personale medico del 118 che, dopo aver provveduto alle prime cure sul posto, ha accompagnato l'algherese, che pre essere comunque in condizioni non gravi, all'Ospedale Brotzu. Sul posto anche la Polizia locale, che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso.