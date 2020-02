Red 7:22 Durante un normale servizio di controllo del territorio nell’agro, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno rinvenuto, in località Sarceri, un trattore Lamborghini che, dai successivi controlli, è risultato essere stato rubato da un’azienda agricola di Zerfaliu nel maggio 2018 Villagrande Strisaili: trovato trattore rubato



VILLAGRANDE STRISAILI - Durante un normale servizio di controllo del territorio nell’agro di Villanova Strisaili, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno rinvenuto, in località Sarceri, un trattore Lamborghini che, dai successivi controlli, è risultato essere stato rubato da un’azienda agricola di Zerfaliu nel maggio 2018. Inoltre, vicino ad una struttura ricettiva presente in zona, sono stati rinvenuti diversi bossoli esplosi di vario calibro e quindi di armi differenti anche di tipo automatico.



Sul materiale, che è stato sequestrato, sono in corso accertamenti per risalire agli autori del furto e, in particolare, per quanto riguarda i bossoli, risalire al tipo di armi e se eventualmente queste siano state utilizzate in eventi delittuosi. Le indagini sono in corso.