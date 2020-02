Cor 17:06 L´animale era stato rubato alcuni giorni fa da Porto Torres. In corso indagini per capire come l’animale sia finito nell’area periurbana di Maria Pia dove non sono presenti aziende zootecniche Alghero: Asino rubato vaga per Maria Pia



ALGHERO - Nel pomeriggio di sabato una pattuglia dei Barracelli di Alghero è intervenuta presso la rotonda tra Viale 1 Maggio e la SS127 bis per la presenza di un asino lungo la strada. Sul posto era già presente una squadra della Polizia municipale che nel frattempo aveva provveduto a mettere in sicurezza l’animale lungo il marciapiede spartitraffico.



Giunti sul posto i barracelli hanno potuto constatato l’assenza di marchi aziendali e richiesto l’intervento del veterinario dell’Ats di Sassari, la dott.ssa Madau che ha accertato, grazie ad un apposito lettore, la presenza di un microchip sottocutaneo. Malgrado quest’ultima operazione tecnica ci sono volute alcune ore per rintracciare il legittimo proprietario.



Solo a questo punto si è scoperto che l'asino era stato rubato il 29 gennaio nelle campagne di Porto Torres assieme a un cavallo e a diversa attrezzatura da lavoro e che il legittimo proprietario aveva sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione di Porto Torres. Nel frattempo, considerato che ormai si erano fatte le 20, si è deciso di dare l'asino in custodia per la notte ad un allevatore di Alghero che si è messo a disposizione. Sono in corso indagini per capire come l'animale sia finito nell'area periurbana di Maria Pia dove non sono presenti aziende zootecniche.