«La amavo, non l´ho uccisa»

Attesa intanto per gli esami autoptici sul cadavere della donna. Le indagini sono coordinate dal procuratore Gianni Caria e condotte dai carabinieri della compagnia di Alghero insieme al reparto investigativo del comando provinciale di Sassari e al Ris di Cagliari. ALGHERO - Si difende così Massimiliano farci, il 53enne di Assemini accusato dell'omicidio di Speranza Ponti [ LEGGI ]. «Era depressa e si è suicidata». L'ha detto davanti al Gup Antonello Spanu del Tribunale di Sassari.La donna era stata ritrovata cadavere nelle campagne di Alghero la mattina di venerdì. Era stato proprio lui a dare indicazioni sul luogo dove era stato sepolto il corpo di Speranza. «Non l'avrei mai potuta uccidere» ha ripetuto in lacrime. L'ho trovata morta in casaTanto che il suo difensore, l'avv. Daniele Solinas, ha chiesto per lui una misura meno restrittiva. Ma la versione di Massimiliano Farci non deve aver convinto il giudice se dopo due ore di camera di consiglio ha convalidato il fermo disponendone la custodia cautelare in carcere.Attesa intanto per gli esami autoptici sul cadavere della donna. Le indagini sono coordinate dal procuratore Gianni Caria e condotte dai carabinieri della compagnia di Alghero insieme al reparto investigativo del comando provinciale di Sassari e al Ris di Cagliari.