Parco: Tilloca presidente, ma è bagarre



La Maggioranza forza l´ordine dei lavori dell´assemblea del Parco di Porto Conte. Assente Gavino Scala per problemi di salute, a presiederla, nel giorno dell´elezione del nuovo Cda, Pier Giacomo Canu, formalmente dimissionario da numerose settimane. Fatto questo che non piace a numerosi membri dell´assemblea, che abbandonano i lavori al momento della votazione. Le interviste a Raimondo Cacciotto, Mimmo Pirisi, Pietro Sartore e Gabriella Esposito ai microfoni del Quotidiano di Alghero