«Governiamo noi, se ne facciano una ragione»

Mario Conoci non le manda a dire. Il sindaco di Alghero dopo le polemiche ed i dubbi di legittimità avanzati sull´assemblea del Parco di Porto Conte si rivolge direttamente alle opposizioni. «Oggi il vostro ruolo è cambiato e non avete più il ruolo di governo dell´ente e delle partecipate» dice al microfono del Quotidiano di Alghero. Infine il ringraziamento al vecchio direttivo di Casa Gioiosa e gli auguri di buon lavoro al rinnovato Cda «che finalmente rispetta la differenza di genere» sottolinea. L´intervista.